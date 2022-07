Diventare professionisti sanitari: le iscrizioni entro il 22 agosto, disponibili nelle sedi di Trento e Rovereto 270 posti in sei corsi

Pubblicità

Pubblicità



C’è tempo fino a lunedì 22 agosto per iscriversi ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie. Per l’anno accademico 2022/2023 il Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto ha attivato sei corsi di laurea, per un totale di 270 posti disponibili.

L’offerta formativa quest’anno si arricchisce di un nuovo corso: la laurea triennale in assistenza sanitaria, un corso che guarda al futuro, dove prevenzione e promozione della salute assumono un ruolo cardine nei confronti dei bisogni di salute della popolazione.

Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea, sarà il 15 settembre. In vista dell’esame di ammissione la Provincia autonoma di Trento organizza, dal 5 all’8 settembre, un seminario online di preparazione al test di ammissione (iscrizioni entro il 22 agosto).

Pubblicità Pubblicità

I corsi di laurea del Polo universitario delle professioni sanitarie preparano a svolgere professioni in varie specialità quali infermieristica, fisioterapia, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche della riabilitazione psichiatrica, igiene dentale e assistenza sanitaria.

Professioni che richiedono elevate competenze, sono innovative e non conoscono la parola monotonia, sono rispettate e arricchenti dal punto di vista umano, si relazionano con persone e gruppi di tutte le età, sane o malate, offrono scelte in una ampia varietà di specialità e ambiti professionali.

I laureati hanno ottime opportunità di sviluppo professionale e di carriera nella clinica, nella formazione, nella ricerca e nell’organizzazione e hanno ampie opportunità di lavoro immediatamente dopo la laurea in ambito pubblico o privato sia a livello territoriale sia in strutture ospedaliere o socio-sanitarie e in aziende.

Pubblicità Pubblicità



Per la laurea in infermieristica sono disponibili 160 posti, per quella in fisioterapia 25, per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 20, per quello in tecnica della riabilitazione psichiatrica 20, per il corso di laurea in igiene dentale 20 e per il nuovo corso di laurea in assistenza sanitaria 25 posti.

Questi corsi sono gestiti dall’Ateneo di Verona con sede a Trento e Rovereto in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Apss e Ateneo di Trento.

Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie, si terrà il 15 settembre. All’indirizzo https://bit.ly/3oByk6p sono disponibili informazioni sui corsi e le risposte alle domande più frequenti relative all’iscrizione, immatricolazione, modalità di frequenza ai corsi e agevolazioni per gli studenti.

La domanda si presenta online, nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università di Verona all’indirizzo: https://www.univr.it/it/iscrizioni.

Il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di Trento organizza anche quest’anno un seminario per la preparazione al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. Il seminario è gratuito e si svolgerà in diretta streaming nei giorni 5, 6, 7 e 8 settembre per un totale di 16 ore. Il webinar è rivolto prioritariamente agli studenti trentini iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Verona, attivati al Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto.

Iscrizioni online all’indirizzo https://bit.ly/3BjdekI entro il 22 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili; info all’indirizzo: www.trentinosalute.net .