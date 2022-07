Covid, si va verso la riduzione dell’isolamento per i positivi asintomatici: come potrebbero cambiare le regole

Pubblicità

Dopo il picco di metà luglio, la curva dei contagi da Covid 19 sembra rallentare. Per questo, a breve si potrebbe andare verso la revisione delle regole da seguire per i soggetti che hanno contratto il virus.

L’ipotesi è stata confermata durante un’intervista dal Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Credo che l’obiettivo sia convivere con il virus. La convivenza significa anche rivalutare e rivedere le regole in caso di positivi senza sintomi”.

Quanto alle tempistiche il sottosegretario non è stato preciso, parlando di breve periodo si può pensare che da qui ad agosto potrebbe cambiare qualcosa. È stata quindi preannunciato che il prossimo step sarà quello di eliminare la quarantena per i positivi senza sintomi. Attualmente, infatti, chi risulta positivo è obbligato all’isolamento per sette giorni dall’esito del tampone. Passato questo arco di tempo può sottoporsi nuovamente al test. In caso di risultato negativo è libero di tornare alle attività quotidiane.

Le regole potrebbero quindi cambiare e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una circolare del ministero della Salute che, potrebbe prevedere la possibilità di interrompere l’isolamento in caso di tampone negativo a 48 ore dalla scomparsa dei sintomi, anche senza che sia passata una settimana.

Non solo, ma dalle Regioni viene chiesto anche di modificare la regola dei 21 giorni, riducendo a 10 giorni il tempo oltre cui si ha la possibilità di interrompere l’isolamento anche senza tampone.

