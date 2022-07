Pubblicità

C’è tempo fino a fine agosto per presentare la disponibilità all’incarico di scrutatore o presidente di seggio per le prossime elezioni politiche. Lo comunica in una nota il comune di Trento.

I compensi sono i seguenti: presidente seggio normale 187 euro, presidente seggio speciale 9 euro, scrutatore e segretario seggio normale 145 euro, scrutatore seggio speciale 61 euro.

DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO DI SCRUTATORE – Si comunica che gli elettori del Comune di Trento, iscritti nell’albo degli scrutatori, che desiderino svolgere l’incarico di scrutatore in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre (pomeriggio di sabato 24 costituzione seggio; domenica 25 votazione e, a seguire, scrutinio) potranno inviare la propria disponibilità a svolgere tale incarico dal 1° al 31 agosto 2022.

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate esclusivamente mediante lo sportello online (www.comune.trento.it – servizi online – sportello online – elettorale – scrutatore di seggio elettorale: dichiarazione di disponibilità) rivolgendosi per ogni eventuale chiarimento all’Ufficio Elettorale (0461.884299-298)

Nel caso gli elettori disponibili fossero in numero superiore ai posti da assegnare, la Commissione elettorale comunale provvederà a ridurre, tramite sorteggio tra tutte le disponibilità pervenute, le domande in soprannumero, fino ad ottenere la totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

Nel caso invece gli elettori disponibili fossero in numero inferiore ai posti da assegnare, la Commissione effettuerà un sorteggio degli scrutatori, fra gli iscritti nel relativo albo, fino alla totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare.

DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO DI PRESIDENTE DI SEGGIO – Si segnala altresì che sempre nel periodo 1° – 31 agosto 2022, gli elettori iscritti nell’albo dei presidenti di seggio, che desiderino svolgere l’incarico di presidente di seggio in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre (mattinata di sabato 24 consegna materiale e nel pomeriggio costituzione seggio; domenica 25 votazione e, a seguire, scrutinio) potranno inviare la propria disponibilità a svolgere tale incarico.

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate esclusivamente mediante lo sportello online (www.comune.trento.it – servizi online – sportello online – elettorale – presidente di seggio elettorale: dichiarazione di disponibilità) rivolgendosi per ogni eventuale chiarimento all’Ufficio Elettorale (0461.884298-299).

N.B. Le disponibilità verranno successivamente inviate al Presidente della Corte d’Appello di Trento che provvederà alla nomina dei Presidenti di seggio.