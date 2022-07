Zanella accusa il centro destra di sparare sui barconi dei migranti, Paccher: «Affermazione grave e fuori alla realtà»

Pubblicità

Brutto scivolone del consigliere provinciale di Futura Paolo Zanella stamane in aula consigliare mentre si stava discutendo l’assestamento di bilancio.

Dopo aver chiesto la parola Zanella invece che intervenire sull’ordine del giorno ha comiciato a parlare in modo sconclusionato della caduta del governo e del titolo del festival dello sport (Il futuro del futuro) presentato oggi a Milano.

Anche nel tardo pomeriggio non è andata meglio per il consigliere di Futura che in un passaggio si è anche inventato una variante omicron 6 che ad oggi non è ancora stata scoperta. Ma è lecito pensare che lui abbia delle notizie che il resto del mondo ancora non ha.

Ma tornando alla mattinata. Da quanto si è capito, anche se appare difficile intepretare le parole di Zanella fino in fondo, il titolo del festival non sarebbe congruo all’attualità perché non ci sarebbe futuro per colpa della caduta del governo.

Ma fin qui tutto bene, ognuno in fondo è libero di pensarla come crede. Zanella poi verso la fine del suo intervento si è fatto prendere la mano pericolosamente e ha cominciato a sparare sul centro destra: «Dovete pensare alle emergenze sociali e ambientali e non ai porti chiusi e a sparare sulle navi dei migranti che sbarcano a Lampedusa».

In aula è subito sceso il gelo, anche perchè mai nessuno in Italia ha mai sparato su una nave di migranti e tanto meno ha pensato di farlo. Parole quindi gravissime e prive di fondamento. Un entrata a gamba tesa alla quale ha subito replicato il consigliere della Lega Roberto Paccher.

«“Un centrodestra che vorrebbe sparare ai migranti”? Non so se è causa del troppo caldo od altro, ma il consigliere Zanella ha fatto delle affermazioni gravi e fuori dalla realtà» – ha esordito Paccher che ha subito sottolineato che Zanella doveva intervenire sul bilancio di assestamento, e non «sparare» sciocchezze che esulano dal punto che stava trattando il consiglio provinciale.

Roberto Paccher è intervenuto senza mezzi termini in aula nel replicare al consigliere Paolo Zanella di Futura, al quale non piace che il prossimo Festival dell’Economia, in programma nel maggio del prossimo anno, si intitoli “Il Futuro del futuro”.

Paccher ha chiesto al presidente del consiglio che verifichi che gli interventi dell’opposizione siano attinenti all’argomento trattato, in questo caso la manovra di assestamento. Inoltre ha chiesto che venga valutata la gravità delle affermazioni fatte in aula dal consigliere Zanella che dice che il “centrodestra vorrebbe sparare ai barconi dei migranti”.

«Quando mai si è sparato ad una imbarcazione?» – ha chiesto Paccher rivolto a Zanella. «L’unico a sparare, cose insensate, è Zanella ha affermato il consigliere leghista. Questa non è una platea di campagna elettorale ma stiamo discutendo un documento economico di estrema importanza per la nostra gente. Zanella ha detto che il territorio è 10 anni che non cresce? Gli ricordo che per 7 di questi 10 anni governava il centrosinistra, afferma Paccher che poi ha concluso sulle affermazioni di Zanella che ha puntato il dito contro la Lega per la crisi di governo».

«Il consigliere di Futura deve guardare al suo fianco dove si siedono i Cinquestelle – ha concluso Paccher – il partito che a Roma ha fatto cadere il governo. Ora si torna a votare. Non è una cosa eversiva, bensì la cosa più normale per la democrazia. Dare la parola ai cittadini che con il loro voto sceglieranno a chi affidare la guida dell’Italia».

Per il consigliere Zanella una brutta pagina che deve subito essere dimenticata e che richiederebbe minimo delle immediate scuse senza se senza ma.