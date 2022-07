Una giornata con i Vigili del Fuoco: una lezione importante per i bambini

Pubblicità

“Come intervengono i vigili del fuoco quando si verifica un incendio boschivo? E come operano per liberare una persona che è rimasta incastrata sotto una pianta?”

A questa e ad altre domande, lo scorso weekend, una trentina di vigili del fuoco volontari dei corpi di Campodenno, Cunevo, Flavon, Sporminore, Terres e Ton hanno cercato di dare una risposta.

I vigili hanno infatti inscenato una triplice manovra nei pressi di Malga Termoncello: sono stati simulati un incendio boschivo, un rogo all’interno della malga con salvataggio di una persona che si trovava all’interno della struttura, e un intervento volto ad estrarre una persona incastrata sotto una pianta.

Ad assistere, i bambini protagonisti del progetto Sette Per Sette Comuninsieme.

Si è trattata di un’iniziativa importante, volta non solo a rendere coscienti i bambini riguardo alle conseguenze e alle cause degli incendi, ma anche al come salvare delle persone in pericolo.

Un’esperienza di crescita e consapevolezza importante e certamente molto apprezzata.