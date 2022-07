Trasporto scolastico aggiudicato al CTA – Consorzio Autonoleggiatori Trentini

Pubblicità

Sono stati aggiudicati al CTA – Consorzio Autonoleggiatori Trentini il servizio di trasporto scolastico, compreso quello per utenti diversamente abili, della provincia di Trento, e alcuni servizi integrativi alla linea, extraurbani e urbani, che saranno eseguiti su richiesta dei Comuni, per l’anno 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con l’opzione per l’amministrazione provinciale di rinnovo per un ulteriore anno.

L’appalto, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha un valore di 96 milioni di euro e prevede un maggiore tasso di informatizzazione specie nella comunicazione con le famiglie (ammissione, pagamenti, acquisizione abbonamento, informazioni su orari e tragitti), un ingresso nella flotta impiegata di mezzi a basso impatto ambientale e una formazione specifica per gli autisti impiegati nei servizi.

La procedura di gara ha visto come unico concorrente la società CTA – Consorzio Autonoleggiatori Trentini, che ha offerto un ribasso dello 0,021% rispetto alla base d’asta. L’amministrazione ora provvederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente.

