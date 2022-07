Prevenzione incendi boschivi: le raccomandazioni del Comune di Novella

Pubblicità

Visto il periodo caratterizzato da scarsità di precipitazioni, il Comune di Novella ha pubblicato un avviso, firmato dal vicesindaco Gabriele Zadra, in cui si raccomanda di seguire alcune, fondamentali indicazioni per prevenire gli incendi boschivi.

A causa della prolungata siccità, delle temperature elevate e della presenza di vento, è infatti elevato il rischio che si inneschino dei roghi.

Per questo è necessario rispettare alcune regole: presenziare costantemente se il braciere è acceso; prima di lasciare il braciere in montagna assicurarsi che il fuoco sia completamente spento; provvedere a bagnare la cenere residua o a soffocarla con la sabbia; non spargere la cenere nel bosco o nel perimetro circostante; se si notano comportamenti scorretti informare chi di dovere.

Solo il puntuale rispetto di questi semplici accorgimenti può prevenire incendi e danni ai nostri boschi.