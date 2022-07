Pascoli secchi e poca acqua: per le malghe la preoccupazione è tanta

Pubblicità

Quando si sale in montagna c’è una cosa in particolare che – in questo 2022 – salta all’occhio: il giallo dei prati.

I prati, i pascoli, i boschi, le piante, le piste da sci, il foraggio: tutto è giallo, secco, assetato. La mancanza di acqua non è solo una cruda realtà, ma anche un terribile sguardo sul futuro che potrebbe aspettarci.

L’essere umano ha la tendenza a dare per scontate molte cose, fino a che non è troppo tardi. In questa estate 2022 ne abbiamo avuto la triste conferma con un clima tropicale in regione, con l’acqua che scarseggia nei letti dei fiumi, con i ghiacciai sempre più ristretti e con le malghe in grande difficoltà proprio a causa della mancanza di acqua e di pascoli verdi.

Queste mancanze – per quanto riguarda la malghe – stanno portando a una diminuzione della produzione di latte e di prodotti caseari (formaggio, burro).

La preoccupazione degli addetti ai lavori in questi settori è tanta: si cerca di restare in alpeggio fino alla fine della stagione, ma serve della pioggia per rivitalizzare i prati, per riempire i bacini per la raccolta di acqua piovana, per concedere alla natura una meritata tregua, un po’ di respiro dalla morsa di caldo soffocante che l’ha stretta in queste settimane.

Serve che la natura riesca a prendere fiato, ma il tempo e le stagioni non si fermano e l’estate non è eterna: ormai, si ha sempre la sensazione di arrivare in ritardo sul tempo, davanti alle conseguenze, con le possibili soluzioni…

