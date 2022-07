Marmolada: alpinisti francesi salvati nella notte con l’elicottero

Pubblicità

Tra venerdì e sabato scorso, nella notte, una cordata di 5 alpinisti francesi si è ritrovata nell’area della Marmolada che ad inizio luglio è stata teatro della terribile tragedia che ha scosso l’Italia intera.

Alcune vie di accesso al ghiacciaio, lo ricordiamo, sono chiuse: accedervi vuol dire mettere in pericolo la propria vita e quella dei soccorritori.

Il gruppo, formato da esperti alpinisti, stava percorrendo la via Don Chisciotte (una delle vie del versante veneto su cui non erano stati disposti dei divieti) e, a causa della mancanza di neve e ghiaccio, si è ritrovato in grave difficoltà, finendo per ritrovarsi sul versante dove si è consumata la tragedia dello scorso 3 luglio.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata: sul luogo è arrivato il soccorso alpino dell’alta Val di Fassa e – successivamente – anche l’elisoccorso.

Non senza difficoltà (gli alpinisti si trovavano sotto i cavi della funivia), il gruppo è stato poi portato in salvo.

