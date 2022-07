L’annuncio di Gazprom, ancora tagli del 20%: flussi del gas ridotti e prezzi alle stelle

Pubblicità

Arriva l’annuncio molto atteso e poco sperato di Gazprom che da domani, 27 luglio avvisa di un’ulteriore riduzione delle forniture di gas dal gasdotto Nord Stream.

Si parla di un taglio del 20% del totale, ovvero 33 milioni di metri cubi al giorno. L’annuncio viene giustificato con la necessità di altri lavori di manutenzione.

L’effetto sui prezzi è stato immediato. Alla borsa di Amsterdam i future sul gas sono schizzati del 5,1% a 168 euro per megawattora, mentre questa mattina il prezzo si è attestato a 179 euro al megawattora.

Per la Germania, non ci sarebbe nessun motivo tecnico dietro questa decisione. “Stando alle nostre informazioni non ci sono ragioni tecniche per una riduzione delle consegne”: scrive attraverso un comunicato il Ministro dell’economia e del clima tedesco.

La nuova mossa russa, sta alimentando le paure di Bruxelles e di Ursula Von der Leynen di una possibile chiusura definitiva dei rubinetti. Per questo, ad oggi, dalla Commissione viene ribadito la fondamentale importanza cercare una soluzione sul piano di emergenza europeo che ancora non mette d’accordo i 27.

