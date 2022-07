Incidente all’incrocio per il magazzino Coba di Denno

Pubblicità

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, martedì 26 luglio, all’incrocio per il magazzino Coba di Denno.

Una Suzuki Vitara stava salendo lungo la SP73 verso l’abitato di Denno quando si è scontrata con un’auto che, scendendo dal paese, stava svoltando a sinistra verso il piazzale del magazzino della frutta.

Come detto, fortunatamente non ci sono stati feriti e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente si sono recati invece i Vigili del Fuoco volontari di Denno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale, e i carabinieri di Andalo per i rilievi del caso.

