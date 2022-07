Gas ed energie: una speculazione di Stato

Pubblicità

Egregio Direttore,

vorrei che risultasse chiaro a tutti perché famiglie ed imprese dovrebbero ribellarsi apertamente ad uno stato di cose che mette in pericolo la loro sopravvivenza causa prezzo del gas, e di rimando dell’ energia elettrica, prezzo che risulta chiaramente gonfiato a fini speculativi.

Ovviamente ci diranno che è tutta colpa della guerra in Ucraina, ma questa non è che l’ ennesima bugia, da dare a bere agli sciocchi, di quelli che ora strepitano per implorare la permanenza del sig. Draghi al timone del Titanic Italia.

Per equivoci mi limito a fornire un grafico (*) che indica i prezzi del gas dal gennaio 2000 al gennaio 2002 cioè prima dell’ inizio della guerra in Ucraina, scoppiata alla fine di febbraio 2022.

Nel grafico sono disegnate le curve di prezzo del gas compravenduto ad Amsterdam, per lo più con contratti speculativi a termine -i c.d. futures – nel momento in cui è prezzato ( spot TTF ), ed il gas importato con prezzo concordato con il produttore ( gas doganale ).

Risulta chiarissimo che, dopo un grande periodo oscillante a prezzi normali, si è giunti ad un minimo – veramente minimo – durante la pandemia 2020 e da lì il prezzo ha galoppato sino al massimo– ben diciotto volte il prezzo medio degli anni precedenti- , raggiunto il dicembre 2021 .

E’ evidente che la guerra non c’entra un fico secco, sia perché l’ impennata dei prezzi è avvenuta inconfutabilmente in precedenza, sia perché è immediatamente percepibile un inspiegabile divario tra il gas prezzato in maniera speculativa rispetto al minor incremento del gas prezzato mediante normali contratti di compravendita.

Viene allora da chiedersi se tale stato di cose possa essere ravvisato nel resto del mondo.

La risposta è negativa anche solo consultando frettolosamente il sotto riportato grafico dal quale si evince che il prezzo del gas si è impennato solo in Europa nel tardo autunno del 2021, mentre per i mercati USA e Giappone ha conservato un trend assolutamente normale. Nel grafico è anche riportato l’interessante paragone con i massimi raggiunti dal barile di petroli nei vari periodi e si ha la conferma che il prezzo del gas è assolutamente indipendente da tale fattore.

Vi è quindi la prova che gli attuali insostenibili prezzi sono il frutto di una speculazione finanziaria colossale perpetrata in quel di Amsterdam senza che alcuno della UE faccia o dica nulla e meno che meno renda almeno pubblica la cosa o faccia una doverosa inchiesta. E sì che il commissario all’ economia è un italiano, ma probabilmente a quelli del PD nulla interessa della sorte di milioni di consumatori…

Ma in che modo questa speculazione tocca il nostro disgraziato paese?

La balla che ci viene propinata da Roma è che gli attuali prezzi alti del gas incidono direttamente sulle bollette, ma non è affatto così.

Deve essere chiarito che i principali importatori del gas, che sono tre, ENI ed in misura minore Enel ed Edison, il gas non lo acquistano tutto ed oggi al mercato speculativo di Amsterdam con prezzo spot TTF ( oggi circa 150 Euro per megawatt/ora ) ma hanno in cassaforte contratti di fornitura pluriennali, taluni di durata oltre trentennale, con meccanismi sul prezzo assolutamente blindati ed al prezzo c.d. doganale ( circa 40 Euro per megawatt/ora ) di cui al primo grafico.

Prendendo in particolare ENI. il principale importatore, di cui lo Stato detiene il 30% del pacchetto azionario, nel 2020, secondo fonti ARERA, l’autority che dovrebbe sorvegliare questi meccanismi e prezza il gas e le energie sul mercato tutelato, ha tratto il 61% del gas da contratti pluriennali ( gas doganale ) e solo per il 39% mediante approvvigionamenti a prezzi spot TTF.

E’ da dire che ENI rivende poi il 77% del gas ai distributori, il 10% direttamente a propri clienti ed il resto va in produzione di energia elettrica tramite le centrali a gas.

Ma poiché il prezzo di riferimento per la vendita preso da ARERA , non si sa in base a quale norma di legge, è quello fatto ad Amsterdam e non il costo reale di acquisto maggiorato delle spese di trasporto e distribuzione e di un ragionevole e sano profitto, ecco perché il gas, prevalentemente acquistato a prezzi normali, ci viene rivenduto al prezzo assurdo e speculativo formato ad Amsterdam oggi.

Ed infatti ENI che importa circa il 50% del fabbisogno del gas italiano nel 2021 ha venduto circa 34 miliardi di Smc di gas a prezzo Amsterdam, mentre tale prezzo dovrebbe essere applicato solo a quel 1\3 effettivamente acquistato a prezzo speculativo.

E così abbiamo anche capito come si forma e in che consiste il termine “extraprofitti” che ci viene propinato in tv senza spiegazione alcuna. Nel caso di ENI l’ extraprofitto ammonta, prudenzialmente, a circa 7 miliardi di euro., cioè un terzo di una finanziaria media italiana. Ottimo e provvidenziale modo di ripianare i propri conti sofferenti per le annate infauste della pandemia….

Di ciò beneficia direttamente lo Stato che tassa in maniera obliqua i propri cittadini. Ed infatti il 30 per cento del pacchetto azionario ENI è detenuto dallo Stato tramite CDEP che in questo momento oltre ad incassare accise ed IVA e tasse sui profitti, incassa direttamente pure maggiori dividendi, esentasse, dato che lo Stato, guarda caso, non tassa se stesso….

I soliti filogovernativi ci diranno che lo Stato elargisce aiuti, sterilizza temporaneamente i costi per gli oneri di sistema, ci da 200 euro per la benzina ( non a tutti, i professionisti sono esclusi ).

Orbene questi aiuti, meglio qualificabili come briciole o prese per i fondelli, costano allo Stato di gran lunga meno di quanto incassa ora da ENI.

Ed il discorso va fatto, pari pari per ENEL ed EDISON, con il distinguo della partecipazione dello Stato nel pacchetto azionario che in Enel è del 26,3%, mentre Edison è di proprietà interamente francese, che gli extraprofitti li porta direttamente a Macron.

Il prossimo governo, se si vuole che l’Italia non diventi come il Ruanda, cioè una terra bruciata dalla guerra tra bande di disperati, dovrà in primo luogo spiegare ai cittadini cosa sta succedendo, magari in prima serata tv al posto delle scemenze di programmi che ci vengono propinati, e quindi pretendere in UE, utilizzando il diritto di veto, di fissare il tetto al prezzo del gas per eliminare le speculazioni riconducibili direttamente ai colossi dell’ energia e della finanza , magari cominciando dall’ interno eliminando il meccanismo perverso della formazione dei prezzi si qui praticato da ARERA, organismo assai poco efficiente e indipendente creato dal Governo Dini nel novembre 1995 su sollecitazione UE.

Il prossimo governo dovrà inoltre avere il coraggio di dire che la diversificazione delle fonti di acquisto del gas non taglia fuori la Russia, come sbandierato, dato che il gas algerino è in mano Gazprom per il 49% dei nuovi giacimenti, mentre la stessa Gazprom in Azerbaijan fa il bello ed il cattivo tempo. Anche in termini di prezzo, tre volte il normale.

Stupisce inoltre che nessuno apra un fascicolo penale, essendo evidente l’ esistenza di reati gravissimi quali gli atti ostili verso lo Stato e la sua economia, l’ aggiotaggio, la truffa nei confronti dei consumatori.

Ma si sa che l’ Italia è il paese dei misteri irrisolti che tali devono rimanere e gli italiani pecoroni smemorati con il vizio del sommesso mugugno che dura sino all’ inizio del campionato di calcio.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

