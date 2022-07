«Filma la tua salita del cuore»: cominciano ad arrivare i primi video

Pubblicità

Pubblicità



Il nuovo Contest esra stato presentato alcune settimane fa ed è dedicato agli amanti della bicicletta. Si intitola «Filma la tua salita del cuore» e vuole essere un incentivo e uno stimolo per tutti i ciclisti a scoprire e/o far conoscere le più belle salite del nostro paese e di tutto il mondo, da percorrere sulle due ruote nell’ottica della condivisione di una passione e della scoperta.

Il format di questa sfida, ideato e realizzato da Lisa Dalmaso, amministratrice della pagina facebook “Salite in Bici”, che conta oltre 18 mila followers con altri amici delle due ruote, prevede che i ciclisti riprendano la loro salita con la strumentazione a loro disposizione (smart phone, GoPro, etc.), concludendo il video con le proprie riflessioni sull’uscita in bicicletta, descrivendone le caratteristiche e raccontando le emozioni che ha saputo regalare. È possibile anche descriverla con la stesura di un testo inviato via email insieme al video.

Il 24 settembre ci sarà un evento pubblico di premiazione dei 3 vincitori della sfida presso il Berghotel Miramonti di Tesero, al quale sono invitati tutti i ciclisti che hanno partecipato alla sfida video, con amici e familiari nonché i partner sostenitori dell’iniziativa.

Pubblicità Pubblicità

Per chi vorrà, l’evento sarà inserito in un fine settimana di sport e divertimento puro alla scoperta delle bellezze della Val di Fiemme. Lisa Dalmaso in una intervista esclusiva ci ha spiegato la dinamica del nuovo contest. Il contest è sostenuto da: APT val di Fiemme; Ski Center Latemar; Hersh Bike; Dolomitics e Hubble Presport con i media partner La Voce del Trentino; Voce24news e Sport Magazine Trentino.

I video vanno inviati a lisa@saliteinbici.com oppure a direzione@voce24news.it Clicca qui per vedere la trasmissione integrale di presentazione del contest

Nel primo video (clicca qui per vederlo) Gualtiero Cainelli è partito da Aldeno lungo la strada provinciale SP.25 del monte Bondone arrivando alle Viote a 1.550 m s.l.m. 20 km di salita con un dislivello totale di 1338 metri con una pendenza media di 6,7% con pendenza massima del 12,2%.

Pubblicità Pubblicità



«Delle tre salite che portano in cima al monte Bondone, la SP25 Aldeno – Viote per me è di gran lunga la preferita per varie ragioni: presenta lungo il tragitto cinque tratti piani più o meno lunghi in cui “tirare il fiato”; superati i primi 3 km che sono anche i più impegnativi (pendenza fino al 12%), la strada diventa via via sempre meno trafficata. Superato l’abitato di Garniga Vecchia (km 12) il traffico diventa pressoché inesistente, si avvertono i suoni della natura.

La salita presenta punti panoramici in cui si scorge la salita appena fatta, è gratificante! Anche nelle giornate più calde, si può affrontare ad una temperatura accettabile non solo al mattino presto ma, grazie all’esposizione verso est e alla folta vegetazione, anche nel secondo pomeriggio. Si passa accanto a paesi e frazioni che il tempo sembra aver fermato, nessuna traccia di infrastrutture tipiche del turismo di massa e presenta vari punti di ristoro e rifornimento d’acqua» – scrive Gualtiero a supporto delle immagini video (che potete vedere qui)

Nel secondo video (clicca qui per vederlo) Marco riprende «la salita piu’ emozionante», la Strada degli Eroi fino al mitico rifugio Papa. Nel video gli ultimi 2 km in MTB, dalla galleria “Generale Achille d’Havet” al rifugio (mt. 1930). Natura pura e strapiombi impressionanti. Magica, unica, senzafiato.

Cliccando qui è possibile rimanere aggiornati ogni giorno