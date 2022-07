Emergenza idrica: la piscina di Prabi rimane aperta al pubblico

Pubblicità

Pubblicità



In relazione alla situazione di crisi idrica, informa Amsa che la piscina comunale di Prabi, quale servizio pubblico a beneficio di tutti, rimane regolarmente aperta al pubblico.

«La piscina di Prabi –spiega la società che gestisce il centro natatorio comunale– accoglie da sempre cittadini, turisti, associazioni sportive, bambini e ragazzi dei centri estivi.

Ma è soprattutto in questi giorni dalle temperature particolarmente elevate che diventa, oltre a uno spazio di aggregazione, un luogo dove rinfrescarsi per affrontare il grande caldo.

Pubblicità Pubblicità

Negli ultimi giorni, le condizioni climatiche hanno portato l’amministrazione comunale a emettere un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per impieghi non necessari, ovvero diversi da quelli alimentare e igienico-sanitario.

È quindi precluso anche l’utilizzo delle piscine private fuori terra non professionali. Preme segnalare che la piscina di Prabi, la quale svolge un servizio pubblico, rimane aperta e, specialmente in questo periodo di grande caldo, può essere usata come alternativa alle piscine private, ottimizzando così i consumi.

Dall’altro lato, Amsa, pur garantendo questo servizio alla città, sta prestando particolare attenzione per far sì che, nella gestione dell’impianto natatorio, siano ridotti al massimo i consumi, per evitare sprechi di questa preziosa risorsa: l’acqua».

Pubblicità Pubblicità