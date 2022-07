Diffamazione via social al nostro editore: rinviati a giudizio in due

Pubblicità

Nell’aprile del 2020 era partita la denuncia da parte dello studio legale Bolner&Domenichelli in tutela della figura di Roberto Conci, direttore editoriale de «La Voce del Trentino».

Le indagini, rallentate dall’emergenza sanitaria, sono finite in mano al procuratore che ha deciso di rinviare a giudizio due persone e archiviare la posizione di una terza. Il processo avrà luogo il 7 di luglio del 2023 presso il tribunale di Trento.

Fra i due che saranno giudicati dal Tribunale c’è anche il giornalista Daniele Erler, al tempo collaboratore del Trentino, direttore del Mulo, e personaggio pubblico. L’accusa è di diffamazione a mezzo stampa.

Il giornalista del Trentino, dopo la condivisione nel gruppo «Visioni lavisani» di un articolo de «La Voce del Trentino» riportava nei confronti del nostro editore commenti gravemente lesivi e diffamatori riportando cose totalmente false atte a screditare la sua persona. A Roberto Conci infatti venivano attribuiti dei fatti verso i quali era completamente estraneo.

Nel caso – si leggeva nella denuncia depositata presso i carabinieri – non appare configurabile l’esimente del diritto di cronaca e di critica perché la portata delle dichiarazioni di Erler Daniele non corrispondono a verità e sono finalizzati a screditare oltre che l’editore tutta la redazione del giornale»

Le dichiarazione di Erler sotto l’articolo avevano scatenato altre affermazione gravemente lesive e denigratorie nei confronti del nostro editore da parte di altri lettori.

La denuncia era stata presentata nei confronti di Daniele Erler e tutte le persone che hanno istigato al fatto e di tutti i soggetti che partecipando alla discussione hanno diffamato il nostro editore. Nel merito il procuratore ha deciso di rinviare due persone a giudizio, Erler e un altro internauta che ha pesantemente offeso il nostro editore. Ad inizio indagini è stata subito archiviata la posizione di una giovane docente perché ritenuta estranea ai fatti.

Nella denuncia lo studio Bolner&Domenichelli aveva posto l’attenzione su alcune pronunce della corte di cassazione che in passato avevano condannato tali fatti successi sui social.

All’attenzione dello studio legale del giornale c’erano altre due posizioni: quella di un altro giornalista e del presidente di un’associazione sostenuta interamente dalla provincia autonoma di Trento. Posizioni che sono state subito archiviate.

Il post condiviso sul gruppo dallo stesso Erler era rimasto in visione circa una settimana per poi essere cancellato. L’ipotesi è che qualcuno abbia spiegato al giornalista di aver esagerato e che per questo ne sia stata richiesta la sospensione.

Il gruppo «Visioni lavisani» invece era stato chiuso dopo poche settimane dalla denuncia.

Ma intanto tutti gli screen shot delle varie discussioni erano già stati inviati alla nostra redazione da alcuni iscritti al gruppo evidentemente contrariati di quanto scriveva il giornalista. Rimane naturalmente la presunzione di innocenza per tutte e due fino alla sentenza.

«Avevo già avvertito Erler e i suoi compagni della sinistra più di una volta di non esagerare – spiega in nostro Editore – infatti in alcuni articoli aveva riportato cose e fatti non veri, prima delle eclatanti diffamazioni via social. Ora deciderà il tribunale. Qualora il giudice dovesse condannare questi due inizierò subito una causa civile per chiedere un ulteriore risarcimento. Gli insulti gratuiti, le diffamazioni e le minaccie via social devono finire, è necessario frenare i fenomeni da tastiera e gli insultatori seriali, sintomo di una società malata che continua a peggiorare. I social e il web devono essere una grande opportunità di confronto civile e un serbatoio di idee».