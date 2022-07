Covid: da agosto i tamponi verranno effettuati solo in farmacia e in laboratorio

Pubblicità

La crisi data da Covid-19 e dalle sue varianti, almeno per la Provincia di Trento, sembra essere sotto controllo e comunque a livelli non così gravi.

Per questo motivo, la Provincia ha dichiarato che – a partire dal prossimo 1° agosto – i tamponi verranno effettuati solo in farmacia (QUI elenco farmacie convenzionate) o nei laboratori.

La piattaforma Smartlab, quindi, tra una settimana circa non sarà più accessibile agli oltre 50 privati (circa 60) che si erano messi a disposizione in periodo di pandemia per aiutare la Provincia e l’Appss a smaltire l’elevato numero di tamponi da eseguire.

Dato però il continuo aumento dei casi nelle ultime settimane, quella di sospendere i tamponi presso i privati potrebbe non essere la scelta più corretta. Certo, la decisione potrebbe mutare nuovamente nel caso ci fosse un aumento della richiesta di tamponi, ma resta comunque un’ipotesi.

A sfavore dei privati ci sono i numeri: solo a luglio, questi hanno infatti effettuato circa 3 mila tamponi. Per quanto riguarda laboratori e farmacie, invece, i numeri si aggirano intorno ai 40 mila.

Una differenza evidente che ha portato quindi al non ritenere più così necessari gli aiuti dei privati. Tuttavia le lamentele si stanno già facendo sentire: innanzitutto, dal punto di vista economico, i tamponi – negli ultimi due anni – sono stati una sorta di “guadagno facile”.

Le persone che necessitavano di uno o più tamponi erano davvero numerose ogni giorno e, di conseguenza, è stato possibile crearci sopra un vero e proprio giro di interessi economici. Diventa quindi logico pensare che questa sorta di “chiusura di collaborazione” non verrà accolta troppo positivamente dai suddetti privati.

In aggiunta a questo, viene da chiedersi del perché andare a rimuovere la possibilità di effettuare tamponi anche dai privati nel periodo dell’anno in cui è più probabile che ci sia un aumento della richiesta: tra il numero di casi in crescita (QUI bollettino di ieri) e le settimane centrali di agosto dove molti andranno in vacanza, ci sarà di certo un “boom” di richieste da soddisfare in breve tempo.