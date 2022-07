Centro destra, Salvini: «Chi vince decide il premier». Ecco il primo sondaggio dopo la caduta del governo

Pubblicità

«Chi avrà un voto in più, avrà l’onore e l’onere di indicare il premier» . Queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini che ha chiesto di lasciare “ alla sinistra litigi e divisioni ” confermando così la totale disponibilità a ragionare con gli alleati sul programma di governo “ partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente “.

Una dichiarazione che rassicura tutto il centro destra e i suoi elettori e la conferma definitiva sull’intesa sul prossimo presidente del Consiglio. Ora il centro destra può correre compatto verso la vittoria.

Le dichiarazioni di Salvini sono arrivate poche ore dopo l’appello lanciato da Giorgia Meloni, che ha invitato gli alleati a raggiungere un accordo su chi sarà il prossimo premier qualora il centrodestra dovesse trionfare alle elezioni di domenica 25 settembre. “ Se non dovessimo riuscire a metterci d’accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme “, aveva dichiarato la leader di FdI.

La quadra arriva comunque alla fine di una giornata difficile per la lega che nei sondaggi è in continuo calo.

Enrico Mentana ieri sera, lunedì 25 luglio, mostra il primo sondaggio di Swg di La7 dopo la crisi di governo. Cifre, ricorda il giornalista, che “dimostrano sempre di più che il voto è incerto”.

Come sempre Fratelli d’Italia è in testa. Giorgia Meloni compie un altro balzo in avanti, registrando un +1,2 per cento rispetto al 18 luglio. Così FdI raggiunge il 25 per cento tondo tondo.

Poco più sotto si piazza Enrico Letta con il Partito democratico (+1,1) che passa dal 22,1 al 23,2. Segue la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini subisce una pesante batosta. “Possiamo dire – spiega Mentana – che è meno della metà di Fratelli d’Italia”.

I leghisti infatti calano del -1,6 per cento arrivando al 12,4. Perde consensi anche Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si piazza al 7,1 per cento (-0,3). Tanto da essere dietro al Movimento 5 Stelle (10,1, -1,1 per cento). E ancora, c’è Azione/+Europa al 6 per cento. Un buon risultato che permette di lasciarsi alle spalle il 4,9 dei giorni scorsi.

Ma non è finita qui. Verdi e Sinistra italiana perdono lo 0,2 e toccano quota 3,6 mentre Matteo Renzi guadagna qualcosa. Italia Viva segna un +0,2 raggiungendo il 2,9 per cento. Poi si piazza Italexit di Paragone al 2,8 per cento (+0,3). La nuova forza politica di Luigi Di Maio esordisce con un 1,5 per cento. Insomma, come conferma Mentana “i cambiamenti sono tanti”.

Ad oggi il centro destra raggiunge il 44,5% dei consensi. È la maggioranza numerica che potrebbe permetterli di goverarnare col massimo dei consensi.