Carenza idrica, le raccomandazioni del Comune di Spormaggiore

Il Comune di Spormaggiore, visto il perdurare del periodo di scarsità di precipitazioni, di gran caldo e dunque di forti consumi di acqua, ha pubblicato un avviso sulla propria pagina Facebook nel quale raccomanda vivamente alla cittadinanza un uso moderato dell’acqua potabile.

La legge sull’approvvigionamento idrico prevede che i Comuni adottino delle misure atte a garantire un uso parsimonioso e razionale dell’acqua.

L’acqua potabile del Comune di Spormaggiore proviene dalle sorgenti di Sant’Antonio (località Selvapiana) e Paludelle (località Sedriago).

A seguito dell’assenza di precipitazioni la portata d’acqua delle sorgenti è critica e quindi, prima di attuare delle limitazioni, l’amministrazione comunale confida nel senso di responsabilità di ogni cittadino.

Per questo motivo, rilevata l’esigenza di utilizzare in modo parsimonioso l’acqua potabile, il Comune di Spormaggiore chiede di limitare al minimo indispensabile l’irrigazione di orti, giardini e prati, cercando di non sprecare l’acqua potabile in attività non indispensabili.

Nell’avviso il Comune di Spormaggiore sottolinea inoltre l’importanza di un atteggiamento adeguato nel consumo di acqua potabile, soprattutto nelle fasce orarie critiche ovvero al mattino, sul mezzogiorno e alla sera.