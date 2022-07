Bonus covid anche a personale RSA e strutture convenzionate

Pubblicità

Con un emendamento presentato ieri dall’assessore provinciale alla salute, la Giunta provinciale di Trento ha formalizzato la decisione di corrispondere un bonus anche al personale (sanitario e sociosanitario) dipendente presso le RSA e presso le strutture ospedaliere private convenzionate con APSS.

Per le strutture private il servizio sanitario provinciale comparteciperà alla spesa nella misura del 50%.

Come ha spiegato l’assessore, si calcola un fabbisogno di circa 3 milioni di euro per un provvedimento che tiene conto dell’onere straordinario che ha gravato su questi professionisti nei periodi più difficili della pandemia. A loro un rinnovato ringraziamento da parte dell’Amministrazione per la tenacia e la dedizione al lavoro che hanno saputo dimostrare.