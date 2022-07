Blauburgunder: alla scoperta del delizioso pinot nero dell’Alto Adige

Il Trentino-Alto Adige è una regione che vanta una tradizione davvero notevole per quel che riguarda la produzione di vino, e uno dei suoi “gioielli” più apprezzati è senz’altro il celebre Blauburgunder.

Il vino Blauburgunder è molto conosciuto ed apprezzato in tutta Italia, come anche all’estero, non a caso in e-commerce blasonati come VinoPuro è possibile trovarne diverse varianti nella sezione dedicata ai vini di questa regione, andiamo dunque a scoprire quali sono le sue caratteristiche e i suoi principali punti di forza.

Che cos’è il pinot nero – Partiamo col dire che il Blauburgunder è un pinot nero, tipo di vino che presenta un’identità ben precisa. Bisogna sottolineare anzitutto che il pinot nero è un vino prodotto con uve dagli acini molto fini e sottili, al punto da rendere i grappoli simili a delle pigne: si ritiene infatti che la denominazione “pinot” derivi proprio da questo.

Il pinot nero è un vino prodotto prevalentemente in Francia ed in Italia: nel nostro Paese, appunto, il Trentino-Alto Adige è una delle nazioni principali da questo punto di vista, senza trascurare il Veneto, il Friuli e la Toscana.

A livello generale, il pinot nero è un vino inconfondibile non solo per il suo colore particolarmente scuro, ma anche per il suo intenso profumo fruttato. Chiariti questi aspetti, soffermiamoci sul Blauburgunder e sulle sue peculiarità.

Il Blauburgunder del Trentino-Alto Adige – Va detto anzitutto che il Trentino-Alto Adige ha delle tradizioni particolarmente rigorose per quel che riguarda la produzione di questo pinot nero.

L’approccio produttivo è quello classico, inoltre il vino si compone di uve pinot nero al 100%, dunque si parla, a questo riguardo, di vino “in purezza”, senza ulteriori componenti nella sua formulazione, ciò consente di apprezzare maggiormente la qualità e le caratteristiche organolettiche dell’ingrediente.

Sono piuttosto particolari anche le fasi di affinamento: in genere, il vino viene mantenuto in botti di legno di piccole dimensioni per un periodo di circa 24 mesi, dopodiché si procede all’imbottigliamento al quale non segue, immediatamente, la commercializzazione.

Una volta imbottigliato, infatti, il vino viene lasciato affinare ulteriormente, di norma per un periodo di 12 mesi, e ciò contribuisce ad esaltarne le caratteristiche.

Come detto, in Trentino-Alto Adige il Blauburgunder è uno dei prodotti tipici più apprezzati e, sebbene conservi in tutti i casi le sue caratteristiche peculiari, è prodotto in diverse varianti.

Alcune curiosità su questo vino – Molte delle etichette locali sono riuscite a conseguire diversi riconoscimenti importanti, come ad esempio gli “Awards” rilasciati da Gambero Rosso.

Per quanto riguarda i possibili abbinamenti, Blauburgunder è perfetto per essere gustato con dei secondi piatti, in particolar modo le carni; in Trentino-Alto Adige, il Blauburgunder viene sempre vivamente consigliato in abbinamento a carni arrosto, in umido e grigliate, specialità che, in questa regione, rappresentano allo stesso modo una grande eccellenza gastronomica.

E il prezzo? Il Blauburgunder non è un vino “low cost”, ma non è neppure un vino caro. I prezzi variano da etichetta ad etichetta, ma possono essere sufficienti anche 20 euro a bottiglia per degustare un delizioso pinot nero.