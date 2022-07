A Tabaka, in Kenya, il sogno di Alice Magnani continua a vivere

Pubblicità

Pubblicità



C’è un posto speciale, a migliaia di chilometri da quel campo in terra rossa nel cuore di Segno dove capeggia grande il motto “Credici”, che porta il nome di Alice Magnani.

È il reparto di pediatria del Tabaka Mission Hospital, nella Contea di Kisii non lontano dal Lago Vittoria, in Kenya. Qui il sogno della campionessa di tamburello scomparsa a soli 22 anni continua a vivere.

Alice avrebbe voluto viaggiare in Africa e aiutare le persone che ne hanno bisogno. Non lo ha potuto fare fisicamente, ma in qualche modo lo sta facendo ogni giorno. Lo sta facendo grazie grazie all’associazione “Tabaka Mission Hospital’s Friends”, nata grazie all’impegno del papà Dino e della mamma Danielle.

Pubblicità Pubblicità

Ma lo sta facendo anche grazie a tanti amici che sostengono il suo desiderio e ai padri camilliani dell’ospedale della missione di Tabaka.

Proprio a Tabaka, in occasione della “Festa di San Camillo” dedicata alle famiglie, all’esterno dell’ospedale è stato organizzato un memorial sportivo in ricordo di Alice.

Un evento a cui hanno partecipato circa 200 ragazzi delle scuole di Tabaka, con partite di pallavolo e calcio, oltre una “sfilata di moda” con costumi che hanno rappresentato diversi temi sociali. Sono stati anche eletti miss e mister Tabaka.

Pubblicità Pubblicità



«È stata una bella opportunità per avvicinare i ragazzi allo sport, nello spirito che contraddistingueva la giovane campionessa – fa sapere dal Kenya Massimo Gabbani, membro dell’associazione “Tabaka Mission Hospital’s Friends” –. Tramite l’attività sportiva, Alice affrontava le sfide che la vita le aveva imposto e superava gli ostacoli, invitando gli altri a fare lo stesso».

Ma l’obiettivo era anche quello di far conoscere la storia di Alice Magnani, grazie a un opuscolo e al racconto durante la cerimonia in chiesa. In tutto sono state circa 700 le persone, tra cui tanti giovani e giovanissimi, che hanno partecipato a questa due giorni in cui non sono mancati canti e balli, oltre a due torte deliziose, una con la foto di Alice e una con quella di San Camillo, con cui si è conclusa la manifestazione.

Una manifestazione che ha toccato, seppur da molto lontano, anche i genitori della campionessa di Segno. «Ci teniamo a ringraziare padre Elphas Kolia e Massimo Gabbani per aver organizzato il tutto – sono le parole di Dino e Danielle Magnani –. È stata una bella manifestazione, importante e significativa».

Per donazioni: Tabaka Mission Hospital’s Friends – via dei Cini 5, fraz. Segno 38012 Predaia (TN) C.F. 96109580223 – Ateco IBAN IT 11 A 08282 05516 000022331007.

Così il sogno africano di Alice potrà continuare a vivere.