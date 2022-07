Vaiolo delle scimmie, Oms dichiara emergenza globale. Italia: “Massima attenzione ma nessun allarmismo”

Pubblicità

Pubblicità



L’Organizzazione Mondiale della sanità si espone e dichiara come emergenza sanitaria globale il vaiolo delle scimmie. A dirlo è il presidente dell’OMS Ghebreyesus che aggiunge: “Il rischio del vaiolo delle scimmie è moderato a livello globale e in tutte le regioni tranne che in Europa dove riteniamo che il rischio sia elevato”.

A quanto annunciato dall’organizzazione, risponde il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza che commenta: “Massima attenzione ma nessun allarmismo. La situazione è sotto controllo”.

In generale, il vaiolo delle scimmie si trasmette dal contatto con animali infetti. La malattia scoperta nella parte centrale del continente africano, da maggio sarebbe arrivata anche in Europa, colpendo persone che non avevano alcun legame con la comunità africana o con animali considerati infetti.

Pubblicità Pubblicità

Su quasi 17 mila casi in 74 diversi Paesi, oltre 10 mila si concentrano in Europa soprattutto in Belgio, Spagna, Regno Unito e Germania, con una maggioranza di contagi negli uomini di sesso maschile.

Secondo il direttore dell’Oms infatti, i contagi si concentrano tra uomini che hanno rapporti omosessuali e aggiunge: “E’ essenziale che tutti i Paesi lavorino a stretto contatto con le comunità gay per progettare informazioni e servizi efficaci ed adottare misure che proteggano la salute”.