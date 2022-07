Scontro auto-trattore sulla SS43 a Maso Sant’Angelo: per fortuna nessun ferito

Pubblicità

Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto sabato pomeriggio, 23 luglio poco prima delle 16, sulla SS43 della Val di Non all’altezza di Maso Sant’Angelo, in zona depuratore.

Un trattore, intento a svoltare a sinistra per imboccare una strada di campagna, si è scontrato con un’auto probabilmente in fase di sorpasso.

L’impatto non è stato particolarmente violento. Una donna è stata trasportata al pronto soccorso solamente per accertamenti, necessari più per lo shock che per le contusioni riportate nell’incidente.

Nessuno degli occupanti, infatti, è rimasto ferito.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia stradale, e i Carabinieri per i rilievi del caso.