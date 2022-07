Polizia Locale Trento: sequestri di droga, divieto di dimora, resistenza, furti, patenti false e spaccio, la lotta contro il crimine continua

Pubblicità

Oltre all’operazione dello scorso 12 luglio in piazza del Tridente, nella quale si è proceduto, congiuntamente alla Squadra Mobile della Polizia di Stato, all’arresto di un diciottenne e alla denuncia del fratello gemello per spaccio di droga, il personale del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale ha portato a termine nell’ultimo mese diverse azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare nei giardini di piazza Dante in tre diverse occasioni sono stati sequestrati penalmente quantitativi di hashish per un totale di 35 grammi segnalando un soggetto all’Autorità Giudiziaria per violazione del D.P.R. 309/90.

Gli agenti della Polizia locale hanno inoltre svolto servizi di presidio delle vicine piazze della Portella e Santa Maria Maggiore, oltre che del parco della Predara, al fine di prevenire situazioni di degrado e turbative per la vivibilità, come richiesto e pianificato anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Durante i controlli gli agenti hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente per inottemperanza al divieto di dimora disposto dal Tribunale e al foglio di via emesso dal Questore.

Sono state invece segnalate a piede libero altre tre persone che in diversi momenti si sono rese responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale, del furto di un monopattino e da ultimo dell’utilizzo di documenti di guida falsificati.

Sono stati infine sorpresi in possesso di stupefacenti due soggetti, ai quali è stata sequestrata in via amministrativa la sostanza detenuta per il consumo personale, informando quindi il Commissariato del Governo per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso è stato inoltre rinvenuto e sequestrato – in piazza S. Maria Maggiore – un panetto di hashish del peso di quasi 50 grammi.