L’Italia tifa per Giorgia Meloni: un altro leader solo al comando?

L’anomalia non è tanto che Mario Draghi non abbia più i numeri per governare.

La grande anomalia dell’Italia è che ormai da circa un decennio siamo puntualmente alla ricerca dell’uomo solo al comando che (da solo) deve risolvere i problemi del paese.

E ci crediamo pure, almeno per qualche tempo: nel 2011 arrivò Mario Monti, il bocconiano di ferro che, assieme ad un manipolo di parucconi della rigida economia, doveva raddrizzare l’Italia e i suoi conti.

Peccato che gli unici conti toccati dai Monti, sono stati quelli “correnti” degli italiani, ma per prendere, non certo per dare.

Mario Monti venne soprannominato Super-Mario, perchè l’Europa ce lo invidiava, l’America ce lo invidiava, e pure su Marte ce lo invidiavano; poi, per paura che mettesse le mani anche sui loro conti correnti, gli abitanti del pianeta rosso hanno preferito non farsi vedere.

Il giorno in cui Samantha Cristoforetti avesse la malaugurata idea di approdare sul loro pianeta, gli abitanti di Marte sono pronti a cacciarla a calci nel sedere per paura che porti qualche umano (soprattutto se italiano) a far danni e a promuovere misure di lacrime e sangue.

La fine di Monti la conosciamo tutti: a proposito, che fine ha fatto Monti? Chi lo sa?

Poi arrivò Matteo Renzi, il cattoeconomista, un po’ Macron e un po’ Tony Blair, una via di mezzo tra Pippi Calzelunghe e Giorgio Mastrota. Gli italiani lo videro come una sorta di Messia capace di catalizzare destra e sinistra, uomini e donne, giovani e anziani, cani e gatti.

Peccato che dopo la vittoria stratosferica alle lezioni europee del 2014, quando fece ottenere al Pd il 40,81%, si schiantò, da solo, contro il muro del referendum costituzionale, con un tasso di ego-narcisismo nel sangue davvero troppo alto per risultare ancora rilevante alle sorti del paese.

Lui pensa ancora di contare molto, di fare l’ago della bilancia: per centro sinistra e centro destra è bello farglielo credere.

Poi è arrivato Mario Draghi, l’ultimo (in ordine di apparizione) che doveva salvare il paese, facendo tutto da solo. Draghi, con la sola imposizione delle mani, doveva azzerare spread, inflazione e Covid.

Peccato che ad esseresi azzerati sono i conti correnti di tanti italiani. Covid, guerra, crisi energetica e siccità, hanno messo ko anche l’ex numero uno della Bce.

A Super-Mario2 mancava solo l’invasione delle cavallette, per chiudere il cerchio delle piaghe da subire, ben rimpiazzata però dallo scherzetto che gli ha giocato Giuseppe Conte.

E, diciamolo pure a questo punto: Conte è convinto di aver fatto cadere lui stesso Mario Draghi, facciamoglielo pure credere, anche nell’interesse dei due veri artefici dello sgambetto, Salvini e Berlusconi.

Chi sta ridacchiando, pensando già di avere l’Italia in mano, è Giorgia Meloni: proprio il giorno dopo la caduta di Mario Draghi, ero in Posta, in una disciplinata coda.

Le voci e gli umori che ho ascoltato, tra gli utenti in attesa del proprio turno, erano tutti (o quasi) indirizzati verso una simpatia, se non addirittura un tifo, verso la Meloni, vista ora come la nuova potenziale salvatrice dell’Italia.

Dopo tre unomini soli al comando ecco che, a fine settembre, i nostri connazionali potrebbero far vincere una donna, sola al comando. Occhio Giorgia, a non diventare il quarto protagonista del nostro elenco di leader soli …allo sbando.