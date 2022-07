Il piano europeo del gas divide l’Europa: in molti contro il taglio del 15%, Italia compresa

Pubblicità

Il piano europeo per l’emergenza del gas, presentato mercoledì scorso dalla Commissione Europea, rischia di non essere mai approvato.

In molti bocciano la proposta, a partire dall’Italia, dove il ministro per la transizione ecologica, Cingolani avrebbe inviato una lettera a Bruxelles per dire che il piano non piace al nostro Paese.

Della stessa opinione di Cingolani, anche Portogallo, Spagna e Grecia. I Paesi contrari non condividono la parte in cui viene definito che in caso di taglio delle forniture di metano da parte della Russia, tutti i Paesi europei devono tagliare del 15% i consumi interni di gas dal 1° agosto al 31 marzo 2023.

Di fatto, secondo Cingolani bisognerebbe tenere conto del diverso utilizzo energetico dei Paesi, introducendo target differenziati e non uguali per tutti. A quanto pare però, gli stati membri sembrano d’accordo nel dire che Putin stia utilizzando le forniture energetiche, come arma per colpire gli stati che sostengono l’Europa. E per questo è necessario avere un piano di emergenza comune.

Il piano per essere approvato necessita della maggioranza qualificata ovvero, il 55% degli Stati Membri e del 65% della popolazione Europea. Maggioranza che in questo momento sembra difficile da raggiungere. Resta ancora qualche ora per cercare di trovare la quadra entro il consiglio di martedì.