Il parcheggio Duomo in piazza Mosna aumenta gli orari di apertura

Per venire incontro alle esigenze dei residenti e della cittadinanza che frequenta il centro di Trento, il Comune, di concerto con Trentino Mobilità, ha deciso di estendere l’apertura del parcheggio Duomo, che si trova nell’interrato del condominio Finestra sull’Adige, in piazza E. Mosna, eliminandone la chiusura notturna.

Il parcheggio resterà aperto quindi 24 ore su 24, per 7 giorni a settimana. In questo modo, anche i residenti possono beneficiare degli abbonamenti, le cui tariffe sono di 75 euro per il mensile e di 750 euro per l’annuale (la tariffa oraria diurna è invece di 0,80 euro).

Nei prossimi mesi il parcheggio sarà inoltre oggetto di due interventi straordinari: la ritinteggiatura interna; la sostituzione dell’impianto di controllo degli accessi con una soluzione basata sulla lettura della targa dei veicoli, che renderà l’accesso molto più agevole, in particolare per gli abbonati (le sbarre si alzeranno automaticamente senza l’uso di tessere o biglietti). L’obiettivo di tutti questi provvedimenti è di fornire alla cittadinanza un parcheggio di qualità, che consolidi la sua funzione di accesso al centro della città.

