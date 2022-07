Giochi Internazionali CTIF: conclusa l’edizione 2022

Conclusa ieri a Celje l’edizione 2022 dei Giochi Internazionali CTIF: appuntamento fissato tra due anni a Borgo Valsugana per la prossima attesissima edizione!

“Emozioni e buone prestazioni a livello tecnico hanno caratterizzato le prove delle cinque squadre trentine, che ieri pomeriggio a Celje – città slovena che in questi giorni ospita le “Olimpiadi” dei vigili del fuoco – si sono cimentate nella staffetta e nella manovra tradizionale riservate ai vigili del fuoco effettivi.” è possibile leggere su di un post su Facebook.

La classifica ha visto: 23° posto per la squadra di Malé; 25° per la formazione di Avio; 27° per Coredo; 29° il team di San Michele all’Adige e 37° quello di Tione.