Giganteschi ratti presso il Parco delle Albere: si intervenga immediatamente

La segnalazione è partita da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di giganteschi ratti presso il parco pubblico del quartietre delle Albere.

A contastare la verità delle affermazioni ci ha pensato il gruppo circoscrizionale S.Giuseppe/Santa Chiara di Fratelli d’Italia che nel merito esprime una grosssa indignazione.

«Durante alcuni sopralluoghi in tarda serata, specialmente nella giornata di venerdì 22 luglio, passando per uno dei vialetti presenti in prossimità della parte sovrastante l’alveo dell’Adigetto, siamo stati letteralmente circondati da una miriade di topi» – denuncia il gruppo del partito di Giorgia Meloni

Secondo Fratelli d’Italia questo preoccupante fenomeno, potrebbe essere legato alla presenza pressoché costante in queste settimane di persone senza fissa dimora che spesso si accampano anche per la notte tra gli alberi presenti, consumano pasti abbandonando rifiuti di ogni genere e al mattino si lavano alle fontanelle pubbliche della zona.

Quello degli accampamenti abusivi nella zona del quartiere delle Albere, è un problema ricorrente e sollevato a più riprese in Consiglio Comunale anche dal Gruppo di Fratelli d’Italia, senza che vi sia stata una proposta di soluzione da parte dell’Amministrazione.

«Auspichiamo che a fronte di quanto da noi rilevato – conclude la nota – l’Amministrazione Comunale predisponga rapidamente un piano di derattizzazione dell’intera zona delle Albere, al fine di arrestare la diffusione incontrollata di roditori».