Finanziamenti PNRR: 2,3 milioni di euro per l’asilo nido a Villamontagna

L’area di intervento si trova a valle del nucleo storico di Villamontagna, lungo via dei Carli e consiste in un lotto, di forma triangolare, caratterizzato da un forte declivio in direzione nord-sud che ospita un edificio dei primi anni del ‘900, in origine sede della scuola elementare della frazione ed attualmente inutilizzato.

Il progetto si pone come obiettivo quello di realizzare un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), in ossequio alla normativa vigente, nonché il rispetto del principio DNHS “Do No Significant Harm” al quale devono conformarsi gli interventi finanziati dal PNRR, che non devono arrecare danni significativi all’ambiente.

Il progetto prevede, a seguito di demolizione completa del fabbricato esistente, la realizzazione di un nuovo asilo nido dimensionato per ospitare 39 bambini.

La proposta progettuale si è posta l’obiettivo di raggiungere un’elevata qualità architettonica e nel contempo un ridotto impatto ambientale, curando l’inserimento dell’edificio nell’ambiente circostante e puntando all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e tecnologie finalizzate al risparmio energetico.

La nuova struttura è costituita da due volumi puri e incrociati nelle due direzioni, il corpo nord-sud strutturato su due livelli e quello est-ovest su un livello unico, che racchiudono dei moduli prefabbricati in legno cross-lam, coibentati e certificati PFC.

A piano terra sono previsti tutti i locali principali dell’asilo nido mentre nella parte sopraelevata dell’edificio si trovano i locali accessori (amministrazione, cucina, spogliatoi, locali tecnici ecc…).

Particolare attenzione è stata posta nello studio dell’orientamento della costruzione e della dislocazione delle superfici trasparenti, nonché nella scelta di materiali a basso impatto ambientale e con alto indice di materie riciclate e riciclabili, quali il legno proveniente da foreste certificate per la struttura, strati coibenti in fibra di legno, pavimentazione in legno e in gomma, calce e gesso naturale per la finitura delle pareti. Si prevede di realizzare parte della copertura a verde.

L’edificio sarà dotato di impianto fotovoltaico, impianto geotermico, sistema di ventilazione meccanica controllata, impianto di climatizzazione a bassa temperatura con funzionamento ottimizzato attraverso l’uso di un sistema di supervisione. Verrà previsto anche il raffrescamento naturale attraverso la formazione di torri del vento in copertura. Si prevede infine l’impiego di lampade a led sia interne che esterne. Il costo totale dell’opera è di 2 milioni e 300mila euro.