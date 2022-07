È Alessandro Vicentini il 54 enne vittima di un malore mentre faceva kite surf sul Garda

Pubblicità

“Annunciamo con dolore la scomparsa improvvisa del nostro Vigile Alessandro Vicentini a soli 54 anni. Ha prestato servizio nel Corpo di Rovereto da quando aveva 20 anni e, durante i 34 anni di servizio, ha aiutato e portato il soccorso a tutta la comunità.

Ti ricorderemo per il tuo sorriso e per il tuo animo buono, per tutte le risate che riuscivi a strappare in caserma e soprattutto per la tua grande professionalità. Ci stringiamo e abbracciamo la famiglia di Alessandro, la figlia Stefania, la compagna e il fratello Luigi. Il Corpo di Rovereto non ti dimenticherà mai, buon viaggio “Paiola”.”

Salutano così, i Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto con un post su Facebook, il loro collega e amico Alessandro Vicentini.

Il 54 enne – che da 34 anni prestava servizio tra i volontari dei Vigili del Fuoco – è mancato sabato 23 luglio mentre si trovava sul Garda per praticare il kite surf, una sua grande passione. Purtroppo, la sua vita è stata stroncata da un malore improvviso: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorritori e dei sanitari arrivati con l’elisoccorso, “Paiola” si è spento quindi nella mattinata di sabato.

Lascia la compagna, la figlia Stefania e il fratello Luigi, oltre che i volontari dei Vigili del Fuoco, gli amici del gruppo degli aeromodellisti, amici e colleghi. Tantissimi i messaggi di saluti e vicinanza alla famiglia sul web: “Non ci sono parole per esprimere il grande dolore che hai lasciato… un vuoto“; “Grazie per quello che hai donato con il Tuo aiuto alla nostra comunità. Una preghiera di vicinanza a Tutti i Tuoi amici colleghi pompieri e ai Tuoi Cari familiari.“.

Se n’è andata una persona stimata e apprezzata da tutta la comunità, una di quelle sempre presenti nel bisogno e pronte ad attivarsi per aiutare gli altri. La sua mancanza lascherà un vuoto difficile da riempire.

