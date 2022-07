Dro: allarme incendio nella tarda serata di domenica

Pubblicità

Pubblicità



Nella serata di domenica 24 luglio è scattato l’allarme per un incendio in un’abitazione in pieno centro storico a Dro.

Erano da poco passate le 22.30, quando un tavolino posizionato al secondo piano di un poggiolo di legno ha preso fuoco: l’incendio ha cominciato a propagarsi scaldando tutto il materiale presente. Questo materiale, che nel mentre si è sciolto, è colato nel piano sottostante e su di un veicolo parcheggiato proprio sotto il poggiolo in questione.

Per fortuna, ad assistere alla scena c’erano dei ragazzi, i quali hanno allertato immediatamente i soccorsi. In pochissimi minuti è giunta sul posto la prima squadra dei vigili del fuoco con l’autobotte mentre, nel frattempo, un vicino si era accorto dell’incendio ed ha utilizzato un estintore per spegnere le fiamme.

Pubblicità Pubblicità

I vigili del fuoco, arrivati con 8 uomini e due mezzi, hanno continuato l’opera di spegnimento e messa in sicurezza dei poggioli e del veicolo che – fortunatamente – hanno solo riportato danni non ingenti.

A seguire, i vigili hanno messo in sicurezza l’area ed hanno preso il materiale bruciato, trasportandolo al piano terra. Dopo circa un’ora di lavoro sono potuti rientrare in caserma.

Non si segnalano fortunatamente danni a persone o altre strutture.

Pubblicità Pubblicità