Degrado Parco delle coste: «Senza parole, superato il limite della decenza»

Pubblicità

Pubblicità



Residui di grigliata con annessa erba bruciata, diavoline lasciate li insieme a resti di carne (alcune anche ancora da mangiare come si vede dalle foto, alla faccia dello spreco), piatti, tovaglioli, bottiglie piene e semipiene di The, Coca cola, Birra etc. Ecco come si presentava il parco delle coste di Cognola stamattina dopo le grigliate, le libagioni e le gozzoviglie del giorno prima.

«Senza parole. Si é superato ogni limite alla decenza, siamo oltre alla sopportazione – scrive alla nostra redazione un lettore – qualcuno avrà visto chi sono gli autori che domenica 24 Luglio hanno fatto questo porcile. Delusione. Ogni speranza persa. Friday for future, Marmolada, guerre, inquinamento. Il problema é proprio il genere umano». La speranza del nostro lettore, che non è l’unico a denunciare il degrado del Parco delle Coste, è che «quelli della cooperativa raccolgano in un bel sacco e lo portino dalla polizia municipale per capire chi sia stato. Ma credo sia solo un sogno. Le risorse vanno solo per installare i semafori con telecamere (invece che moderni semafori intelligenti) in Via Brennero e autovelox per multare i cittadini. Questo tipo di inciviltà non si può contrastare, si può solo punire usando tutti i mezzi possibili».