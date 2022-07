“Campus orientamento”: giovani studenti alla scoperta delle arti e dei mestieri a Lavis

Pubblicità

Il Comune di Lavis, in particolare l’assessorato alle attività sociali ed economiche, ha organizzato una settimana di orientamento rivolta alle ragazze e ai ragazzi che frequenteranno il 3° anno della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2022/23 (con precedenza ai residenti nel Comune di Lavis).

Nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre i giovani partecipanti avranno modo di prender parte a visite in aziende artigiane, laboratori creativi e simulazioni di processi produttivi, per scoprire le proprie abilità e i propri talenti.

Potranno partecipare massimo 20 persone. Le uscite si svolgeranno tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, con possibilità di rientrare a casa per il pasto oppure pranzare al sacco.

Il ritrovo sarà a Casa Pezcoller, in via Degasperi 22 a Lavis. Ci si sposterà poi sul territorio in base alle attività in programma.

La quota di partecipazione è di 50 euro e le iscrizioni potranno essere effettuate, fino ad esaurimento posti, entro le ore 12 del 12 agosto prossimo sul portare online del Comune di Lavis https://servizionline.comunelavis.it/

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Lavis ai numeri 0461.248164 e 0461.248151.

L’attività è organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Kaleidoscopio e l’istituto comprensivo di Lavis.