Bonus Covid, Segnana: «Sottoscritta una prima intesa sull’erogazione»

Pubblicità

Pubblicità



“Presso Apran sono in corso le trattative per la stipula degli accordi per il Bonus Covid-Terza fase, previsto dalla norma provinciale per gli operatori della sanità trentina che hanno fronteggiato l’emergenza pandemica.

È stata sottoscritta una prima intesa, relativa al personale sanitario e socio-sanitario dell’Azienda sanitaria e al personale tecnico dell’unità operativa di Trentino Emergenza-118. Si tratta nel complesso di un percorso in fase di ultimazione per portare a compimento quanto introdotto dalla norma approvata nella Finanziaria 2022 e oggetto delle direttive attuative che la Giunta provinciale ha dato ad Apran.

Riguarda un riconoscimento importante per i professionisti che si sono spesi durante la fase critica della pandemia con coraggio e dedizione, a cui rinnovo il ringraziamento di cuore per l’impegno e la sensibilità dimostrati”. Così l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana commenta la firma presso Apran con le rappresentanze dei lavoratori sull’erogazione del bonus introdotto dalla Legge Provinciale 21 del 27 dicembre 2021