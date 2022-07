A Nago Cena “stellare” e concerti anni ‘60

Pubblicità

Pubblicità



Tre concerti e una cena sotto le stelle animeranno le prossime settimane di Nago, grazie a un importante impegno del Comune e al coordinamento organizzativo di Cento.

Domenica 31 luglio alle 21.30 Faber Quartet, cover band ufficiale di Fabrizio De Andrè al parco pubblico Piazzola; sabato 13 agosto alle 19 InCanto sotto le stelle: cena a cielo aperto con prodotti locali in via Scipio Sighele. Costo biglietto, cena e concerto 40 Euro). Nella stessa serata, alle 21.30 Shel Shapiro (ex The Rockes) vera icona della musica anni ’60 presso il parco pubblico Piazzola (posti a sedere riservati a chi ha acquistato il biglietto della cena). Sabato 20 agosto alle 21.30 New Trolls in concerto al parco pubblico Piazzola.

Per i bambini, nel tardo pomeriggio del 29 luglio il Consorzio Cento ha organizzato l’evento Lago Bambino con lo spettacolo del Mago Molletta e la partecipazione di Bennie Draghetto del Lago di Garda; seguirà la presentazione del libro di Mauro Neri “La danza dei diavoletti” che ha preso ispirazione dalle opere di Depero.

Pubblicità Pubblicità

In caso di pioggia, i concerti si svolgeranno a teatro e la cena verrà recuperata il sabato successivo. Informazioni www.eventinagotorbole.it info@eventinagotorbole.it; 348 9328780 Stefano; 339 4814771 Silvio.

Per il sindaco Gianni Morandi: «L’evento si chiama “Ripartiamo” ma in realtà non abbiamo mai smesso di muoverci a livello di proposte. I concerti saranno una vera festa, la cena sarà un ristorante “a mille stelle” visto che ci si siederà all’aperto per assaporare pietanze raffinate, tutte del territorio». Qui l’intervista.

Protagonista nell’organizzazione è il consorzio Cento, col presidente Stefano Chelodi che spiega: «Nago è un borgo fatato che si presta ad accogliere manifestazioni come questa. Abbiamo trovato grande partecipazione da parte degli operatori e prima o poi riusciremo a riproporre anche la Degusta Nago Torbole che ci permetterà di avere numeri più ampi, ma anche la cena di quest’anno potrà ospitare fino a 250 persone».

Pubblicità Pubblicità



A coordinare lo sforzo delle associazioni è Silvio Mazzoldi: «La cena avrà il livello di un ristorante di gala: dopo l’aperitivo finger food al Fortino, ci si sposterà in via Sighele dove saranno allestiti una trentina di tavoli da 8 persone ciascuno. Il menù valorizzerà le eccellenze del territorio quali carne salada, trota, tortelloni con salsa al Trento doc, vitello con formaggio del Baldo e crema al Broccolo di Torbole. Ogni piatto sarà accompagnato da un vino diverso».

L’assessore alla cultura e al turismo Sara Balduzzi spiega: «La musica degli ’60 e ’70, particolarmente adatta al borgo, è stata molto apprezzata dal pubblico negli anni scorsi. Durante le serate chiuderemo al traffico via Scipio Sighele e faremo installare la filodiffusione, così potranno godere della musica anche le persone sedute nei ristoranti e bar». Qui l’intervista.