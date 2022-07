Sistema Bibliotecario Trentino, fino alla fine di luglio si può scegliere la frase che meglio rappresenta il valore della biblioteca

Pubblicità

Pubblicità



“Hai voglia di dirci cos’è per te la biblioteca?” questo l’invito con cui gli uffici provinciali ricordano che c’è tempo fino alla fine di luglio per scegliere la frase che meglio rappresenta il valore della biblioteca in Trentino.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione del Sistema Bibliotecario Trentino – SBT partito a giugno. Tutti sono invitati a partecipare ad un breve sondaggio ed a votare la frase in cui ciascuno si identifica maggiormente.

Nell’ambito del progetto, sono state ideate 12 frasi che vogliono rappresentare tutto quello che è la biblioteca in Trentino e per far conoscere ulteriormente questo patrimonio a disposizione della comunità.

Pubblicità Pubblicità

Ogni frase è volutamente collegata ad uno degli obiettivi dell’Agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile con l’intento di contribuirne alla diffusione e conoscenza.

Le frasi sono:

1. La biblioteca. Vieni quando vuoi. Sentiti a casa.

2. La biblioteca. “Ciao mamma, vado in biblioteca.”

3. La biblioteca. Leggi i tuoi libri preferiti. Anche da casa.

4. La biblioteca. È diversa. Non fa differenze.

5. La biblioteca. Spazi per tutte e tutti.

6. La biblioteca. Oggi ti aspetta. Anche domani.

7. La biblioteca. Ogni scusa è buona. Per andarci.

8. La biblioteca. È anche digitale. MediaLibraryOnLine.

9. La biblioteca. Leggi come fossi a casa tua.

10. La biblioteca. Ci trovi anche dei libri. Anche.

11. La biblioteca. Casa. Libri. Cuore.

12. La biblioteca. 184 salotti per te. In tutto il Trentino.

Entrando nelle biblioteche del SBT si può vedere esposto uno dei dodici coloratissimi cartelloni riportanti una delle 12 frasi scelte dai bibliotecari. Si possono anche notare passeggiando tra le vie di molti comuni, appesi alle principali bacheche.

Pubblicità Pubblicità



Fino alla fine di luglio a Trento in via Belenzani si possono vedere appesi gli stendardi che riportano tutte e 12 le frasi.

La scelta dei bibliotecari trentini è andata alla frase: “La biblioteca. Vieni quando vuoi. Sentiti a casa”. Ora il Sistema Bibliotecario Trentino vorrebbe mettere in relazione il gradimento della frase scelta da chi lavora nelle biblioteche con quello di chi le frequenta, le frequentava e le frequenterà.

Per votare e scegliere la frase preferita link: https://forms.gle/DUaK5b2GeTurWnf1A