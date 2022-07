Si schianta contro il guard rail e finisce al santa Chiara

Pubblicità

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 23 luglio, sulla 45 bis della gardesana a Cadine all’altezza del bivio per Sopramonte nella direzione del capoluogo. Il conducente di un furgoncino Fiat doblò mentre stava percorrendo la strada in direzione Trento all’altezza del bivio ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail per poi, dopo una carambola fermarsi in mezzo alla carreggiata.

Dopo l’allerta sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco volontari di Cadine, Sopramonte e del corpo permanente di Trento. Per compiere gli accertamenti è intervenuta la pattuglia della polizia di Stato del capoluogo. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari il conducente è stato trasportato al Santa Chiara.

