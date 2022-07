Schweizer e «I luoghi dell’Anima»: inaugurata la mostra a Palazzo Scopoli a Tonadico

Pubblicità

Pubblicità



“Schweizer e i luoghi dell’Anima”, atto secondo. Dopo il successo nelle scorse settimane per la prima mostra nel nuovo Info Point di Mezzano, è toccato a Tonadico nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Nello storico Palazzo Scopoli, ieri nel tardo pomeriggio il taglio del nastro per la seconda esposizione, che ricorda il noto artista originario di Primiero. “I luoghi dell’anima”, richiamano la terra d’origine che amava molto, ma anche la Francia e Venezia. Posti in cui ha vissuto e lavorato.

All’inaugurazione – accanto al sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli, il vicesindaco Antonella Brunet, il commissario della Comunità di Primiero Roberto Pradel, la curatrice della mostra Barbara Schweizer, la curatrice del volume Chiara Lucian, l’onorevole Martina Loss, il presidente di Strada dei Formaggi Pierantonio Cordella e i sindaci di Imer, Mezzano e Sagron Mis.

Pubblicità Pubblicità

Presente anche l’assessore alla cultura Mirko Bisesti il quale ha sottolineato “la grande importanza di iniziative culturali come queste realizzate grazie alla preziosa sinergia tra le realità locali e che vanno a valorizzare artisti trentini, come Schweizer, che ha fatto conoscere un Trentino come terra di arte bellezza a livello internazionale.

Portare la mostra a Palazzo Scopoli è inoltre un’occasione per far riscoprire gli edifici storici che sono presenti nelle nostre vallate e che devono diventare sempre più luoghi della cultura a favore di residenti e di tutti coloro che decidono di trascorrere le vacanze nel nostro Trentino“. Qui l’intervista all’Assessore Bisesti.

La mostra a Palazzo Scopoli rimarrà aperta da domani, sabato 23 luglio fino all’11 settembre 2022 e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19.

Pubblicità Pubblicità



Non si tratta di mostre antologiche, ma esposizioni ‘emozionali‘, da interpretare comunque come un’unica mostra, diffusa da Mezzano a Tonadico. “A Palazzo Scopoli, in questo contesto storico di grande pregio – sottolinea la curatrice Barbara Schweizer – è possibile conoscere una parte importante della sua produzione. A cominciare dal design, con la tavola nella stube, riallestita in veste estiva per l’occasione, dopo il successo delle precedenti anteprime.

Non mancano i progetti con i disegni preparatori del Palazzo del Cinema di Cannes, ma non solo. Spazio anche ad opere pittoriche varie e di diverse epoche, alla proiezione del nuovo documentario e ad altri realizzati in precedenza, oltre ad alcune originali sculture“. Qui l’intervista a Barbara Schweizer.

A Mezzano, la Mostra è invece visitabile invece fino al 30 settembre (tutti i giorni 15.30 – 18.30), nel nuovo ‘Info Point‘, dove si può rivivere l’inizio, con alcuni importanti documenti esposti (foto, schizzi, appunti e opere), maggiormente legati al paese natale, con alcuni lavori giovanili. Oltre al grande pannello in legno e plexiglass, realizzato per il Comune di Transacqua negli anni ’90 con alcuni paesaggi, rigorosamente di Mezzano, accanto a pochi pezzi di design e ad alcune sculture anni ’50 in terracotta.

IL DOCUMENTARIO – La figura di Riccardo Schweizer, rivive infine nel nuovo documentario di 30 minuti – ideato dalla Comunità di Primiero e realizzato da Sirio Film -, nel quale si raccontano le opere, la famiglia e l’arte. Dopo la prima proiezione a Mezzano, sarà presentato anche a Tonadico.