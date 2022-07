Principio d’incendio boschivo nei boschi sopra Commezzadura

Pubblicità

Un nuovo incendio boschivo è scoppiato in Trentino nella mattinata di ieri, sabato 23 luglio, nei boschi sopra Commezzadura in valle di Sole. Dopo l’allarme scattato a metà matttinata sul posto in poco tempo e arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Commezzadura con 6 uomini con la micro botte e un rover 110 ed hanno iniziato immediatamente ad operare.

In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio e ad bonificare l’area scongiurando quindi danni maggiori che sono stati limitati ad un piccola porzione di superficie boschiva. Sul posto per un sopralluogo è giunto anche il corpo forestale per appurare tutte possibile cause.

