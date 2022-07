Perde il controllo della propria auto e finisce fuori strada a Rovereto, gravissimo un 47 enne

Pubblicità

Il grave incidente stradale è successo sulle strade della Vallagarina questa mattina, domenica 24 luglio, pochi minuti prima delle 5:00 nella città della Quercia, sulla strada statale 46 del Pasubio.

Il conducente 47 enne mentre stava percorrendo via Vicenza per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua macchina schiantandosi fuori strada. Nell’impatto l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’uscita di strada è stata autonoma e nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Soccorso dalle ambulanze del 118 e dall’elisoccorso è stato trasferito al Santa Chiara di Trento.

Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino l’uomo sarebbe stato ricoverato nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

A supporto dei sanitari sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rovereto che hanno anche messo in sicurezza la vettura. Sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’accaduto.

