Pale san Martino: paura per una quindicina di escursionisti colti da un violento temporale

Pubblicità

Pubblicità



Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri nell’area nei pressi del rifugio Treviso in Val Canali (gruppo Pale di San Martino) facendo ingrossare il torrente Canali e provocando danni sul sentiero 711 dell’Alta Via delle Dolomiti e sulla strada che porta al parcheggio del rifugio Treviso.

E’ stato il gestore del rifugio Treviso, intorno alle 18.40 di ieri, ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sei operatori della Stazione del Primiero sono saliti lungo il sentiero ed hanno assistito una quindicina di escursionisti, che dovevano scendere a valle dopo il temporale, ad affrontare i tratti del sentiero fortemente danneggiati dal temporale e dal torrente ingrossato.

Pubblicità Pubblicità

Tutti gli escursionisti sono quindi rientrati a valle illesi.

Intorno alle 20 è stato inviato sul posto anche l’elicottero per effettuare un sorvolo sull’area del rifugio Treviso, del bivacco Minazio, della Val Canali e del rifugio Pradidali per accertarsi che nessun altro escursionista avesse bisogno di aiuto. Nessuna persona è stata trovata in difficoltà.

Le operazioni di soccorso alpino si sono concluse intorno alle 21, mentre sono proseguite le attività dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona.

Pubblicità Pubblicità