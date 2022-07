Primiero: verso una nuova urbanistica comunale

Pubblicità

Nel corso dell’ultima seduta il consiglio comunale ha deliberato l’adozione definitiva della variante sostanziale alle norme tecniche di attuazione, riguardante i centri storici di Tonadico e Transacqua, e la variante (non sostanziale) al Prg per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanza.

“Per quanto riguarda il primo intervento, cioè l’adozione definitiva della variante sostanziale alle norme tecniche di attuazione – commenta l’assessore all’urbanistica Martino Turra – si è resa più omogenea la normativa dei centri storici di Tonadico e Transacqua che presentavano alcune problematiche contingenti. Questo consentirà di rendere possibile in entrambi gli ambiti la posa di pannelli solari e fotovoltaici e di superare il divieto assoluto di realizzare i cappotti nel centro storico di Transacqua”.

“L’adozione della variante per la riqualificazione del patrimonio immobiliare – prosegue Turra – apre invece alla possibilità di svincolare gli edifici con il cosiddetto vincolo Gilmozzi e destinarli ad edifici tempo libero e vacanze (seconde case), a fronte di interventi di riqualificazione energetica e architettonica”.

Per le due varianti la parola passa ora alla Provincia di Trento per l’approvazione definitiva.

Infine il consiglio comunale ha approvato l’adozione preliminare della variante di adeguamento cartografico al Prg (piano regolatore generale) dell’ex Comune di Fiera di Primiero.

Un passaggio obbligato per poter unificare le cartografie dei vari paesi del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e realizzare così il nuovo Prg del Comune unificato.

