Maggiori risorse per la sanità e le opere pubbliche nell’assestamento di bilancio

Sono integrativi di alcuni articoli del ddl 157 sull’assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 i tre emendamenti presentati dalla Giunta entro i termini in vista dell’esame della manovra in aula che inizierà lunedì mattina.

Si tratta di modifiche firmate dal vicepresidente Mario Tonina per finanziare con maggiori risorse le prestazioni sanitarie specialistiche a favore di dirigenti medici e pazienti e che consentono di attingere al fondo di 100 milioni di euro previsto dall’articolo 1 del ddl sia ulteriori risorse (10 milioni) per le opere pubbliche della Provincia e in particolare per gli impianti da realizzare in Trentino in vista dei Giochi olimpici invernali del 2026 sia altri 10 milioni di euro aggiuntivi destinati agli enti locali ma sempre per opere pubbliche.

Gli emendamenti presentati a palazzo Trentini dai consiglieri soprattutto di minoranza sono poco meno di 10.000 (9.869) e hanno quasi tutti carattere ostruzionistico. Meno di 40 proposte di modifica mirano a migliorare il provvedimento e la destinazione dei 577 milioni di euro di questa manovra di metà anno.

GLI EMENDAMENTI DELLA GIUNTA – Tre sono gli emendamenti al disegno di legge 157 sull’assestamento del bilancio di previsione che la Giunta ha depositato con la firma del vicepresidente Mario Tonina.

Possibile aumentare fondi e volumi delle prestazioni orarie aggiuntive dei medici dirigenti – La prima modifica che autorizza un’ulteriore spesa di 200mila euro per il 2022 e di 600mila euro per il 2023, integra l’articolo 17 (settore salute) sanità e prevede che dall’entrata in vigore di questa normativa e “fino al 31 dicembre 2023, per accelerare e consentire un maggior recupero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste dai Ccpl e Ccnl della dirigenza medica e veterinaria, può aumentare i fondi e i volumi delle prestazioni orarie aggiuntive negoziate annualmente con i dirigenti medici”.

Rafforzata l’assistenza indiretta per chi ricorre a prestazioni non in regime istituzionale – Nello stesso periodo – recita poi emendamento – “la Provincia rafforzala misura straordinaria di assistenza indiretta volta al concorso agli oneri sostenuti dai cittadini che ricorrono a prestazioni di assistenza ambulatoriale non in regime istituzionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, in relazione a prestazioni con maggiori volumi di liste di attesa; tale misura costituisce livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa”.

Previsti altri 10 milioni per le opere pubbliche e gli impianti olimpici. – Il secondo emendamento dell’esecutivo aggiunge alcuni commi all’articolo 24. Prevedendo innanzitutto, per “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi”, è volto ad estendere anche ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del Pnrr e del Pnc, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernale 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei Giochi, gli aiuti introdotti dal governo nazionale con decreto legge 50 del 17 maggio scorso.

Inoltre nell’ambito del fondo di 100 milioni di euro previsto dall’articolo 1 del ddl proposto per l’assestamento del bilancio, l’emendamento stabilisce di destinare una quota pari a 5 milioni di euro al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Allo stesso scopo si aggiungono altri 5 milioni di euro sul 2023 nonché eventuali risorse residue del fondo costituito a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia con la legge 2 del 2020 (Misure urgenti connesse all’emergenza Covid a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese). La modifica affida alla Giunta il compito di individuare criteri e modalità per attuare questa norma.

Ancora 10 milioni per comuni e comunità di valle. – A seguire, l’emendamento permette alla Giunta di attingere sempre al fondo di 100 milioni di euro oggetto dell’articolo 1 del ddl-assestamento, una quota di 5 milioni di euro per integrare i finanziamenti già assegnati per le opere di comuni e comunità di valle “in caso di insufficienza delle risorse previste. Allo stesso scopo destina ulteriori 5 milioni di euro sul 2023 nonché eventuali risorse che dovessero residuare sempre sul fondo ex legge 2 del 2020 di cui al comma precedente. In questo caso la Giunta adotterà la deliberazione attuativa “d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l’accesso al fondo e i parametri per il suo riparto”.

Adeguamento di una norma provinciale sui contratti a una sentenza della Consulta. – Il terzo e ultimo emendamento della Giunta riguarda “l’articolo 25 del ddl 157 implementato da un comma che adegua alla sentenza della Corte Costituzionale una norma della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, prevedendo la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziali di punteggio all’aumentare dei ribassi”.