Le reazioni internazionali alla crisi politica italiana: molti piangono la perdita di Draghi, esulta la Russia

Dopo le dimissioni di Mario Draghi e lo scioglimento delle Camere, la crisi politica italiana rimbalza tra i Governi e la stampa internazionale. A cominciare dagli Stati Uniti, dove la Casa Bianca definisce la leadership di Draghi essenziale per promuovere gli interessi comuni.

Stesso rimpianto anche da Bruxelles che definisce l’ex premier un garante per la credibilità di Roma sui conti e sulle riforme necessarie per completare l’iter del Pnrr.

“L’Europa ha bisogno di un leader come Draghi”: ha detto il premier spagnolo Sanchez, mentre Parigi e Berlino sottolineano il rapporto di stretta collaborazione e di fiducia con Draghi. Anche il Commissario Europeo per gli affari economici, Gentiloni commenta sui social quanto accaduto in Italia: “Un balletto di irresponsabili che rischiano di creare una tempesta perfetta”.

Non solo, ma Ursula Von der Leyen teme di peggio. Infatti, secondo la Presidente della Commissione Europea il caos politico aiuterebbe la Russa a destabilizzare alcuni Paesi con la sua propaganda.

Al contrario, Mosca esulta. A partire dall’ex premier russo Medvedev che gioisce per la caduta in sequenza del Governo in Gran Bretagna, prima e quello di Draghi poi.

Anche la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova spende alcune parole per l’Italia: “Noi auguriamo all’Italia di superare con un nuovo Governo i problemi creati da quelli di Mario Draghi”.

