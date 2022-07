I 5 sindaci della Paganella appoggeranno Maurizio Fugatti dalle prossime elezioni provinciali

Pubblicità

Pubblicità



Dopo i sindaci della valle dei Mocheni anche quelli dell’Altopiano della Paganella aderiscono alla lista civica di Mattia Gottardi. Lo confermano in una lettera i sindaci Alberto Perli, sindaco di Andalo, Corrado Viola (sindaco di Cavedago), Mariavittoria Mottes (sindaco di Fai nella foto), Matteo Sartori (sindaco di Molveno) e Mirco Pomarolli (sindaco di Spormaggiore).

L’uscita allo scoperto dei 5 sindaci vuole significare che anche l’Altopiano della Paganella vuole dire la sua per il futuro della Provincia. «Sono tanti i progetti che interessano i cinque comuni: viabilità, mobilità alternativa, rete ciclopedonale, sostegno all’infanzia e all’educazione scolastica, servizi domiciliari assistiti per gli anziani, opportunità per i giovani e tanti altri interventi di interesse sovracomunale» – spiegano i sindaci della Paganella e «vogliamo affrontarli in maniera congiunta».

Che l’unione faccia la forza lo dice la realtà di un territorio che offre servizi per residenti e turisti, con una collaborazione pubblico – privata che mette attorno allo stesso tavolo amministrazioni comunali, impianti di risalita e operatori turistici per un volano economico formidabile per le famiglie, lavoratori e imprese.



Pubblicità Pubblicità

«In accordo e in continuità con l’attuale governo provinciale, – aggiungono i 5 sindaci – che ha dimostrato vicinanza ai territori di montagna, lasciando ai comuni autonomia nel governo delle comunità e la libertà di scegliere le gestioni associate più conformi ai vari ambiti, senza alcun obbligo o vincolo imposto dall’alto».



L’auspicio dei sindaci dell’altopiano è di proseguire e rafforzare questa linea anche nei prossimi anni, per realizzare un programma organico, partecipando in prima persona, in una collocazione “civica”, intesa come modo di affrontare i problemi di interesse pubblico, che sia all’interno dell’amministrazione comunale o di quella provinciale; al riguardo i Sindaci manifestano grande affinità con l’approccio adottato dal

Movimento La Civica, in particolare con il presidente Mattia Gottardi, Assessore agli Enti Locali, ma anche con diversi amministratori coinvolti nella costruzione di un progetto di respiro provinciale.



Competenza, capacità di ascolto, concretezza: è ciò che i cittadini chiedono agli amministratori e su questo i cinque sindaci vogliono impegnarsi per il futuro dell’Altopiano della Paganella e della Provincia autonoma di Trento. Insomma, per chi ancora non l’avesse capito: la campagna elettorale anche qui in Trentino è già partita.

Pubblicità Pubblicità