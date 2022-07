Corpo forestale, riaperto il bando per 20 nuove assunzioni

Pubblicità

Nuova linfa per il Corpo forestale del Trentino. La Giunta provinciale ha approvato la riapertura del bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 forestali, che si aggiungono ai 174 attualmente in servizio nei 10 Distretti del Trentino.

“Il presidio del territorio, accanto alla costante opera di difesa e cura della natura e dell’ambiente sono elementi fondamentali per la conservazione e la crescita della nostra terra di Autonomia.

Con competenza e impegno, il Corpo forestale provinciale svolge un lavoro prezioso in favore dell’intera comunità locale, sia nelle emergenze, sia nell’attività quotidiana. Ecco perché l’esecutivo ha ritenuto di rafforzare questa realtà” sono le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La delibera approdata oggi sui banchi dell’esecutivo prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami e corso di formazione professionale, che si era chiuso lo scorso 24 giugno.

Il nuovo bando sarà pubblicato mercoledì 27 luglio sulla pagina www.concorsi.provincia.tn.it. Gli interessati – che si aggiungeranno a quanti si sono già candidati – avranno 15 giorni di tempo per la presentazione delle domande di partecipazione. Il diario e le modalità delle prove saranno resi pubblici il 5 settembre.

La graduatoria avrà una validità di 2 anni.

