Vallagarina: il circuito estivo «Sipario d’Oro» fino al 23 luglio

Metti una calda sera d’estate a teatro dove l’arte e la natura fanno da corollario agli spettacoli, tutti organizzati all’aperto, del Festival nazionale di teatro amatoriale-Circuito estivo. Sono tre (a Nogaredo, Ala e Pedersano) gli appuntamenti in calendario in questo fine settimana nell’ambito della rassegna promossa dalla Comunità della Vallagarina ed organizzata dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” con il contributo della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Ieri, giovedì 21 luglio alle ore 20.45 a Palazzo Lodron di Nogaredo la Compagnia teatrale Giorgio Totola di Verona ha messo in scena “Taxi a due piazze” di Ray Cooney con la regia di Massimo Totola.

Lo spettacolo teatrale è il più grande successo del commediografo e drammaturgo britannico, una commedia degli equivoci, scambi di persona, doppi sensi, situazioni assurde che garantiscono tanto divertimento. Un classico della commedia brillante da gustare fino in fondo al fresco di una bellissima location.

Altrettanto stupendo e raffinato è Palazzo Taddei ad Ala che per la prima volta sabato 23 luglio (sempre alle 20.45) si svela agli amanti del teatro amatoriale con “Le done de casa soa” di Carlo Goldoni, regia di Marna Poletto e Roberto Pinato del Teatro Insieme Sarzano di Rovigo. Avere in casa una ragazza in età da marito è un vero grattacapo. Soprattutto se la ragazza non dispone di dote e peggio ancora si è già invaghita di un coetaneo che ha visto dal balcone: astuzia, parlantina e dialogo avranno il loro peso…

Dal fresco di palazzi antichi al fresco del parco di Pedersano, sabato 23 luglio ore 20.45, per la piacevolissima commedia “In vino recitas“, testo e regia di Giovanni Giusto con il Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave.

Si tratta di un viaggio coinvolgente alla scoperta del mondo del vino come metafora del riscoperta di valori autentici della vita, una miscela di invenzione e tradizione, una storia d’amore che prende vita tra i vigneti e diventa occasione per addentrarsi in quella che oggi è considerata una vera cultura, l’espressione di un mondo che sa ancora esprimere amore, cura, passione, rispetto per le cose della terra.

In caso di maltempo, tutti gli spettacoli andranno in scena nei vicini Teatri. Al di là del biglietto di ingresso (gratuito fino ai 14 anni e con altre riduzioni per tutti) la “Sipario Passepartout” rappresenta ancora un’opportunità per assistere a quattro spettacoli a scelta tra tutti quelli in programma nei diversi Comuni fino al 30 luglio al costo di soli 20 euro.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.sipariodoro.it oppure telefonare tutti i giorni esclusa la domenica dalle 15 alle 18 alla segreteria del Festival al numero 333.1853967.