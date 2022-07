Scontro al lago di loppio, una Porsche perde la ruota. 2 persone finiscono in ospedale

Pubblicità

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 luglio, pochi minuti prima delle 16:30 sulla strada statale 240 (ora di competenza provinciale) tra la frazione Loppio e Passo san Giovanni nei pressi del biotopo a pochi metri dal confine tra l’Alto Garda e Vallagarina.

A scontrarsi due auto, una Ford e una Porsche, che nel impatto ha perso la ruota posteriore sinistra. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 3 persone, due uomini di 52 e 74 anni e una donna 70 enne.

Dopo l’allarme sul posto sono giunte due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi agli occupanti. In supporto al personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Mori e Riva del Garda. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale intercomunale del Alto Garda.

Dopo essere stati soccorsi e stabilizzati dai sanitari due dei feriti, il 70 enne e la 74 enne, sono stati trasportati all’ospedale di Arco per le cure del caso.

Il 52 enne invece ha riportato ferite lievi e dopo essere stato medicato sul posto ha rifiutato il trasporto in ospedale. Grossi i disagi sull’arteria con lunghe code in entrambe le direzioni per alcuni chilometri.