Samantha Cristoforetti: è la prima donna europea a camminare nello Spazio

Nata a Milano nel 1977 ma originaria di Malè (in Provincia di Trento), Samantha Cristoforetti è l’astronauta trentina che è riuscita a entrare nella storia.

Suoi svariati record: è stata la prima donna italiana e terza europea in assoluto ad essere selezionata come astronauta dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA); con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni), anche se poi questo record è stato battuto nel 2017 e nel 2019 da altre due colleghe, solo per cintarne alcuni.

Di recente, Samantha Cristoforetti insieme al collega Oleg Artemyev, ha avuto occasione di fare una “passeggiata” di ben 7 ore nello Spazio.

Questa attività extra-veicolare pianificata attorno al segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale [con un astronauta russo e con la tuta russa Orlan – dopo perdita d’acqua avvenuta il 23 marzo scorso nella tuta americana Emu (Extra-Vehicular Mobility Unit) dell’astronauta europeo Matthias Maurer l’utilizzo delle tute americane è stato sospeso] è stata una collaborazione tra Russia ed Europa.

Quella che Samantha Cristoforetti ha fatto ieri, è la terza passeggiata spaziale per un astronauta italiano (le due precedenti sono del collega Luca Parmitano) e la quarta per un astronauta europeo con la tuta russa Orlan. Più in generale, si tratta della passeggiata spaziale numero 251 rivolta alla manutenzione/ampliamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La “passeggiata” nello Spazio però è durata un’ora in meno del previsto: i due astronauti sono stati fatti rientrare con un’ora di anticipo dal Centro di controllo di Mosca. Questo, per salvaguardare al meglio la salute e la sicurezza dei due.